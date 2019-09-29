Anastasiadis’ten Maraş çıkışı…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Merkezi’ndeki temaslarını tamamlamasının ardından, geçtiğimiz cuma günü New York’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu haber verildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis basın mensuplarına açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi’nin kapalı bölge Maraş’la ilgili 550 ve 789 sayılı kararlarındaki tezinin kapalı bir oturumda yeniden teyit edilmesi için, Rum Yönetimi BM Güvenlik Konseyi’ne başvurusunun önümüzdeki hafta yapılacağını da açıkladı.

Gazeteye göre “diplomatik bir kaynak” ise açıklamasında, muhtemelen toplantının ardından, ilgili kararların ve bunların uygulanması gereğinin onaylanması için, bir başkanlık açıklaması veya Güvenlik Konseyi açıklaması olabileceğini belirtti.

Anastasiadis, geçtiğimiz cuma günü yemekte buluştuğu BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üye ülkesinin temsilcilerini Kıbrıs sorunu, BM Genel Sekreteriyle olan görüşmesi, “Maraş aleyhindeki tehditler” ve kendilerinin Güvenlik Konseyi’ne başvurma kararı konusunda bilgilendirdiğini de dile getirdi.

29/09/2019 15:12