Anastasiadis’ten mesaj var

Rum Lider Nikos Anastasiadis, kritik zirve öncesi Haber Kıbrıs adına Berlin’de bulunan Gazeteciler Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi ile bir araya geldi.

Akşam yemeği öncesi Haber Kıbrıs’a kısa bir açıklama yapan Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile başbaşa görüşebileceğini, bunun sorun olmadığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlerle yarın akşam Berlin’de önce ayrı ayrı sonra da birlikte bir araya gelecek. Anastasiadis, çözüm için iyi niyetle çaba ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Kıbrıslılar isterse, tüm sorunları kendileri çözebilir” dedi. Kalabalık bir heyet ve medya ekibi ile öğle saatlerinde Berlin’e gelen Anastasiadis, yarın önce kendi heyeti ile, ardından da Guterres ve ekibi yanında, Akıncı ile de başbaşa görüşmenin programda olmamasına rağmen, mümkün olduğunu belirtti.

Öte yandan hem Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis hem de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşmenin yapılacağı Hotel Adlon’da konaklayacak. Her iki lider de salı günü Berlin’den ayrılacak.

24/11/2019 22:35