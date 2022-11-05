Anastasiadis’ten Netanyahu’ya kutlama mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İsrail’deki seçimden zaferle çıkan Benjamin Netanyahu’yu “ikili ilişkileri derinleştirmek için geçmişte olduğu gibi, sıkı bir iş birliği beklentisinde olduğunu” belirterek kutladı.

Fileleftheros’un haberine göre Anastasiadis, resmî Twitter hesabı üzerinden verdiği kutlama mesajında “bölgede barışı ileri götürmek için” de iş birliği beklentisinde olduğunu belirtti.

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik de resmî Twitter hesabından İngilizce ve Rumca olarak yaptığı paylaşımla “Sayın Başkan, sizi İsrail’de ağırlamaya hazırız” diyerek ülkesinin, Anastasiadis’i önümüzdeki hafta İsrail’de ağırlamayı beklediğini kaydetti.

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05/11/2022 11:27