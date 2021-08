Anastasiadis’ten “Yeni Bir Çözüm Önerisi”

Rum Bakanlar Kurulu’nun bazı KKTC yetkililerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportları ile ilgili kararı üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ın yaptığı karşılıklı açıklamalar, Rum basınına “açıktan yüzleşmeler” ve “karşılıklı suçlamalar” yorumlarıyla yansırken, Anastasiadis’in yeni bir çözüm önerisinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Haravgi haberi “Anastasiadis’in 60 Anayasasına Dönüş İçin Yeni ‘Beyin Fırtınası’… Tatar’a, Pasaportların Kuruluş Antlaşmalarından Kaynaklanan Doğal Hak Olarak Edinildiği Cevabı” başlığıyla manşetten verdi.

Gazete “Yeni Bir Çözüm Önerisi! Başkan, Tatar’a Cevabında Sadece Toprak! Müzakereleri ile 60 Anayasasına Dönüş Önerdi” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı haberinde, Anastasiadis’in dünkü yazılı açıklamasında yeni bir çözüm fikri/önerisi ortaya attığını yazdı, Anastasiadis’in şu ifadesini hatırlattı:

“Sayın Tatar iddia ettiklerini kast ediyorsa Kıbrıs Rum toplumu Kıbrıslı Türklerin 1960 Anayasası tahtında gerek yürütme, yasama ve yargı erklerine, gerekse diğer dairelere geri dönmeleri ve paralel olarak sadece her bir toplumun sahip olacağı idari bölgenin belirlenmesi için BM kararları temelinde müzakerelerin başlamasıyla anayasal düzenin restore edilmesinde ısrar ediyor ve dolayısıyla buna hazırdır.”

“İTİBARININ SON KIRINTILARINI DA YOK ETTİ”

Anastasiadis’in bir yandan müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasından söz ederken öte yandan 60 Anayasası’na dönüşten bahsettiğine işaret eden gazete, BM Genel Sekreteri ile New York’ta gerçekleşecek görüşmesine bir ay kala “itibarının son kırıntılarını da yok ettiği” yorumunu yaptı. Gazete, “yeni ‘fikir’ garantiler, müdahale hakları, her şeyde veto ve sadece toprak paylaşımı için iki bölgelilik tarzında müzakere ile 60’a dönüş anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

“KIBRIS CUMHURİYETİ ŞEMSİYESİ”

Fileleftheros ise “Karşılıklı Suçlamalar… Nikos Anastasiadis ve Ersin Tatar Pasaportlar Konusunda Kendilerini Açıklama Mücadelesine Verdi… Başkan Kıbrıs Cumhuriyeti Şemsiyesini Sunuyor” başlık ve spotlarını kullandı.

Gazete “Başkan, neredeyse, Kıbrıslı Türklere 60 Anayasası’ndan kaynaklanan bütün hakları ile Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesini sunuyor. Aralarında bugünkü Kıbrıs Türk toplumu liderliğinin de bulunduğu 100 bin Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti ve kimliklerini edinme zemini bu Anayasa’dır.” ifadesini kullandı.

“ÖNCE YAKTI, SONRA SÖNDÜRMEK İÇİN DÖNDÜ”

Politis “Pasaportlar İçin Açıklama Savaşı… Lute’un Gelişi Öncesinde Olumsuz Ortam” başlıklı haberinde, Anastasidis’in “önce yangın çıkardığını sonra da söndürmek için dönüp” Cumhurbaşkanı Tatar’ın “ırkçı pasaport iptal kararıyla ilgili eleştirilerine, ilgilendiği şeyin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu söyleyerek cevap verdi” ifadesini kullandı.

Gazete, pasaportlarla ilgili karar üzerine oluşan ortamın, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya gelişinin hemen öncesinde kötümser bir ortam yarattığı yorumunu yaptı.

Alithia haberi ikinci manşet olarak “Anastasiadis Tatar’a: ‘Gelin 60 Anayasasını Uygulayalım… Başkan Kıbrıslı Türk Liderin Irkçı Söylemini Açıklıyor… Sahte Bakan Birkaç Gün Önce Pasaportunu Yeniledi… Kıbrıslı Türk Öğretmenler: Tatar’a Uluslararası Tutuklama Emri Çıkarılsın” başlık ve spotlarıyla aktardı.

26/08/2021 11:41