Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen bombalı saldırı kınadı.

Ertuğruloğlu, “Anavatanımızın huzur ve istikrarını hedef alan tüm hain saldırıları lanetliyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Erdoğan, "Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var." ifadelerini kullanmıştı.

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13/11/2022 18:17