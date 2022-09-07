Anayasa Mahkemesi belediye seçimlerinin ertelenmesi yasasını iptal etti

Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa’ya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik başkanlığında yaptığı toplantıda, söz konusu yasanın Anayasa’nın 119’uncu maddesine aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı açıklarken, yaratılan kaosun çözümünün Anayasa Mahkemesi'nde olmadığını ve bu kaosun olmaması için çok kez uyarıda bulunulduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi, bugün, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası hakkında dosyalanan davanın görüşülmesini tamamlayarak kararını açıkladı.

CTP, yerel seçim tarihinin Anayasa’ya aykırı şekilde belirlendiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Değişiklik Yasası, her yıl haziran ayında yapılan yerel seçimlerin 27 Kasım’a ertelenmesini öngörüyor.

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07/09/2022 10:39