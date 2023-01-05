Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti

Anayasa Mahkemesi, (AYM) HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması davasında hazırladığı iddianamede partinin hesaplarına tedbiren bloke konulmasını talep etmiş, bu talep AYM tarafından reddedilince 19 Aralık’ta talebini tekrarlamıştı.

Türkiye'de toplam 122 siyasi parti faal; AKP en fazla üyeye sahip parti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Ocak ayının ilk haftasında yayımladığı siyasi partilere ilişkin bilgileri güncelledi.

Buna göre Türkiye'de toplam 122 siyasi parti faal ve AKP 11 milyon 241 bin 230 üye sayısıyla en fazla üyesi olan parti konumunda.

AKP'den sonra 1 milyon 369 bin 430 üyeyle CHP ikinci sırada ve 617 bin 513 üyeye sahip İYİ Parti üçüncü sırada yer alıyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 464 bin 92, HDP'nin ise 45 bin 302 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Demokrat Parti'nin 364 bin 444, Yeniden Refah Partisi'nin 269 bin 391, Saadet Partisi'nin 265 bin 738, DEVA partisinin 177 bin 454, Büyük Birlik Partisi'nin ise 119 bin 237 üyesi var

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05/01/2023 13:25