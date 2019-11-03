Anayolda bazı bölümler trafiğe kapatıldı

Yonca Kavşağı ile Yeniceköy-Çukurova Kavşağı arasındaki yol, bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu sabah trafiğe kapatıldı.

Söz konusu yol saat 18.00’e kadar trafiğe kapalı kalacak.

Ulaşım, Lefkoşa-Mağusa Bölünmüş yolundan sağlanıyor.

Etaplar halinde yapılacak çalışmalar sonucunda söz konusu yoldaki hasar gören bölümler ve çökmeler tamir edilecek.

Konuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan da açıklama geldi.

Açıklamaya göre, hava koşullarının elverişli olması halinde en fazla 2 ay sürmesi beklenen çalışmalar kapsamında 5 bin 700 ton asfalt ile yaklaşık 41,000 metrekare alan yamalanacak.

03/11/2019 10:36