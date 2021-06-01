Anayolda 4 Yeşilbaş yavru bulundu

ads ads ads ads
01/06/2021

ads
ads
ads
Anayolda 4 Yeşilbaş yavru bulundu

Girne'den Lefkoşa'ya doğru giden bir vatandaş yolda 4 Yeşilbaş yavrusu buldu.

Yeşilbaş yavrularını farkeden duyarlı vatandaşın yavruları güvene alarak 1190 Yaban Hayat Destek Hattına bildirmesinin ardından Yeşilbaşlar için ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla bölgede yapılan aramada anne yeşilbaş bulunamadı.

Taşkent Doğa Parkı’nda özel hazırlanan yere alınan Yeşilbaşlar, rehabilitasyon sürecini tamamlayıp doğaya dönebilecek erişkinliğe ulaştıktan sonra uygun zamanda uygun lokasyondan salınacakları belirtildi.

 

01/06/2021 10:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.