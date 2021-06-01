Anayolda 4 Yeşilbaş yavru bulundu
01/06/2021
Girne'den Lefkoşa'ya doğru giden bir vatandaş yolda 4 Yeşilbaş yavrusu buldu.
Yeşilbaş yavrularını farkeden duyarlı vatandaşın yavruları güvene alarak 1190 Yaban Hayat Destek Hattına bildirmesinin ardından Yeşilbaşlar için ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla bölgede yapılan aramada anne yeşilbaş bulunamadı.
Taşkent Doğa Parkı’nda özel hazırlanan yere alınan Yeşilbaşlar, rehabilitasyon sürecini tamamlayıp doğaya dönebilecek erişkinliğe ulaştıktan sonra uygun zamanda uygun lokasyondan salınacakları belirtildi.