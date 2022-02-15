Ancelotti ayrılığı açıkladı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Gareth Bale'in uzun süredir takımdan ayrılacağı iddia edilirken, takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti bu haberleri doğruladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşılaşacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtayan Ancelotti, "Bale'in buradaki kontratını iyi bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Mükemmel bir motivasyona sahip olmayabilir ama saygıı hak ediyor. O çok iyi bir profesyonel. Bugüne kadar kimseye bir saygısızlık yapmadı. Bizimle birçok şey başardı. Buradaki kontratını iyi tamamlaması gerekiyor." dedi.

2013 yılında o zaman bir transfere ödenecek bonservis bedeli rekoru olan 101 milyon euro karşılığında İngiltere Premier League ekibi Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Bale, İspanyol ekibinde geçirdiği sürede birçok kupa kazanmasına karşın özellikle son yıllarda sakatlıkların da etkisi ile hayli gözden düşmüştü. Adı sık sık transfer söylentilerine karışan oyuncunun bu sezon sonunda sözleşmesi bitecekken, önümüzdeki sezon için ise eski kulübü Tottenham ile şimidden anlaştığı iddia edilmişti.

32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Real Madrid forması ile 255 maça çıkarken, bu maçlarda 106 gol atıp 67 de asist yaptı.

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15/02/2022 16:10