Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sakatlığını atlatmasının ardından takımla antrenmanlara başlayan milli oyuncu Arda Güler'in son durumuyla ilgili olarak Ancelotti, "Arda'nın durumu gayet iyi. Biraz kondisyonu eksik ve bu yüzden 2 haftalık bir zamana ihtiyacı var. Kendisi ofansif bir oyuncu ve her pozisyonda görev yapabiliyor. Bellingham gibi forvet arkasında oynayabildiği gibi ters ayaklı bir kanat oyuncusu pozisyonunda da görev alabilir" diye konuştu.