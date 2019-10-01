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Andaç'a Son Veda

Erol Kazım Andaç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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01/10/2019
HK

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Andaç'a Son Veda

Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Çetinkaya'nın bir dönemine damga vurmuş futbolcusu, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ileri gelenlerinden Erol Kazım Andaç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Lefkoşa Mezarlığı’nda, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verilen Andaç’ın cenaze törenine, ailesi, Başbakan Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bazı bakanlar ve sevenleri katıldı.

 

01/10/2019 14:41

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TAGS: Erol Kazım Andaç, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Çetinkaya’
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