Andrea Belotti, Roma'ya imza attı
Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki İtalyan santrfor Andrea Belotti, Roma ile sözleşme imzaladı.
29/08/2022
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı formasını da giyen 28 yaşındaki santrfor ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandı.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında AlbinoLeffe'de başlayan Belotti, sonrasında Palermo (2013-2015) ve Torino (2015-2022) kulüplerinde oynadı.
2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya'nın kadrosundaki Belotti, Torino formasıyla 251 maçta 113 gol attı.