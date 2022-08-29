Andrea Belotti, Roma'ya imza attı

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki İtalyan santrfor Andrea Belotti, Roma ile sözleşme imzaladı.

ads ads ads ads
29/08/2022

ads
ads
Andrea Belotti, Roma'ya imza attı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı formasını da giyen 28 yaşındaki santrfor ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında AlbinoLeffe'de başlayan Belotti, sonrasında Palermo (2013-2015) ve Torino (2015-2022) kulüplerinde oynadı.

2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya'nın kadrosundaki Belotti, Torino formasıyla 251 maçta 113 gol attı.

29/08/2022 09:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: spor, futbol, maç
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.