Andreas Cornelius, Kopenhag'a dönüyor!

Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Andreas Cornelius ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

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30/08/2022

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Andreas Cornelius, Kopenhag'a dönüyor!

Andreas Cornelius eski takımı Kopenhag'a dönüyor.

Danimarka ekibi, 29 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor ile anlaşma aşamasına geldi.

Trabzonspor'un geçen yaz Parma'dan transfer ettiği Cornelius'un bordo-mavili kulüple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuna 15 golle katkı yapan Andreas Cornelius, bu sezon da 7 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

30/08/2022 14:00
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TAGS: Andreas Cornelius
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