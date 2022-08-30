Andreas Cornelius, Kopenhag'a dönüyor!
Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Andreas Cornelius ülkesine dönmeye hazırlanıyor.
30/08/2022
Andreas Cornelius eski takımı Kopenhag'a dönüyor.
Danimarka ekibi, 29 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor ile anlaşma aşamasına geldi.
Trabzonspor'un geçen yaz Parma'dan transfer ettiği Cornelius'un bordo-mavili kulüple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuna 15 golle katkı yapan Andreas Cornelius, bu sezon da 7 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı.