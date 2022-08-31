Andreas Cornelius resmen Kopenhag'ta! İşte bonservis bedeli...

Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Andreas Cornelius, Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer oldu.

İlk olarak Kopenhag, Andreas Cornelius için Trabzonspor'la anlaşma sağlandığını ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Danimarka ekibinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan Andreas Cornelius'un transferi için anlaşmaya varıldı. Danimarkalı milli oyuncu Kopenhage'a gelip sağlık kontrolünden geçecek ve daha sonra bireysel konularda görüşmeler yapacak. Plana göre 29 yaşındaki Cornelius, bugün Roskilde Havaalanı'na gelecek. Sözleşme nihayetleninceye kadar basına herhangi bir açıklama yapılmayacak. Sağlık kontrolleri tamamlanıncaya ve sözleşme görüşmeleri sonuçlandıktan sonra bilgilendirme yapılacak. Kopenhag'dan şu anda başka bir yorum yapılmayacak. Andreas'ı tekrar Kopenhag'da görmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.

Trabzonspor'un bonservis bedeli ne kadar?

İlerleyen saatlerde ise Trabzonspor, Cornelius'un transferinin sonlandığını açıkladı. Bordo-Mavililer, Danimarka ekibinin 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Kobenhavn, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödeme yapacaktır" denildi.

Cornelius, Trabzonspor'da nasıl performans gösterdi?

Trabzonspor'un geçen yaz Parma'dan transfer ettiği Cornelius'un bordo-mavili kulüple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuna 15 golle katkı yapan Andreas Cornelius, bu sezon da 7 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Danimarkalı santrfor kariyerine başladığı Kopenhag'da toplam 6 sezon forma giydi.

Bu habere tepkiniz:



31/08/2022 15:14