Andreas Yosif: Pasaport iptali ve 5’inci başvuru çıkmazın kaldırılması için

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Basın Bürosu Şefi Andreas Yosif, bazı KKTC yetkililerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarını iptal kararının “Kıbrıs sorunundaki çıkmazın kaldırılması hedefini taşıdığını” iddia etti.

Yosif, Fileleftheros’a verdiği özel röportajda, pasaport iptalinin de Maraş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 5’inci hükümetler arası başvurunun da “çıkmazın kaldırılması ve Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB ilke ve değerlerine dayalı bir çözüm bulunması için Türkiye’yi müzakere masasına getirme hedefini taşıdığını” iddia etti.

Anastasiadis’in mektupları, görüşmeleri ve diğer faaliyetleri ile “çözüm müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu açıkça ortaya koyduğunu” da iddia etti. Yosif, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu için gideceği New York’ta yapacağı temas ve görüşmelerde, “müzakerelerin, son aylarda birçok kez açıkladığı çerçeve içerisinde yeniden başlamasının önemine” vurgu yapacağını anlattı, şunları ekledi:

“Bu noktada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin altını oyan sahte devlet yetkililerinin pasaportlarının iptal edilmesi önleminin başka hiçbir Kıbrıslı Türk’ü hedef almadığının belirtilmesi gerekir. Bütün Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti belge ve hizmetlerini sorunsuz kullanıyor.”

Andreas Yosif, Anastasiadis’in “BM ve AB parametrelerinde, bağımsızlık ve egemenliğin mutlak tesis edildiği, garanti ve işgal askerlerinden kurtulmuş federal bir devlete götürecek bir çözüm bulmakta kararlı olduğunu, ancak karşısında izlediği atak stratejiyle iki devlet çözümü isteyen, gerek denizde gerek karada yeni emrivakiler yaratan bir Türkiye olduğunu” da sözlerine ekledi.

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30/08/2021 11:53