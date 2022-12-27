Andrew Robertson Premier Lig tarihine geçti

Liverpool, Premier Lig'de Aston Villa'ya konuk oldu.

Liverpool'un İskoç sol beki Andrew Robertson'un maçta yaptığı asist Premier Lig tarihine geçti.

Asist rekorunu kırdı

28 yaşındaki Robertson, yaptığı asistle Premier Lig tarihinin en çok asist yapan savunma oyuncusu oldu.

231. maçında 54. asistini yapan Andrew Robertson, bu alanda zirveye oturdu.

Leighton Baines, daha önceki rekorun sahibi olarak 420 maç sonunda 53 asiste ulaşmıştı.

Sol bek oyuncusu, bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 5 asiste imza attı.

Bu habere tepkiniz:



27/12/2022 10:45