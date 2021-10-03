Andri Anastasiadi Asya bebeği ziyaret etti

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03/10/2021

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Andri Anastasiadi Asya bebeği ziyaret etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadi’nin, geçtiğimiz cuma günü, SMA-Tip 1 hastası olan ve tedavisi şu anda Güney Kıbrıs’taki Makarios Hastanesi’nde yürütülen 10 aylık Asya Polatlı’yı ziyaret ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi Makarios Hastanesi doktorları ve Asya bebeğin ailesinin, Asya bebeğin tedavi süreci konusunda Andri Anastasiadi’ye bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Asya bebeğin annesi Andri Anastasiadi ve eşi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teşekkürlerini sundu.

 

 

03/10/2021 11:32
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TAGS: Andri Anastasiadi Asya bebeği ziyaret etti, haberkibris,
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