Android için hayati uyarı: O uygulamayı hemen silin; banka şifrelerini çalıyor

Android telefonların, Apple IOS işletim sistemli telefonlara göre en iyi yanlarından biri de Google Play Store'da bulunmayan milyonlarca ek uygulamalara erişebilmek... Bu özellik kullanıcılara özgürlük tanırken; sizleri üçüncü kişilere karşı da savunmasız bırakıyor.

McAfee güvenlik uygulaması ekibi, Android kullanıcılarını bir uygulama özelinde uyardı. Bu uygulamanın yüklendiği cihazlarda ekran kaydı yapabildiği; banka uygulamaları gibi hayati şifreleri çalabildiği ve SMS'leri okuyabildiği belirtildi. Üstelik bunları yaparken oldukça 'masum' bir görüntü çizdiği ifade edildi.

McAfee'nin raporuna göre "BMI CalculationVsn" isimli bu uygulama Amazon'un Android uygulama mağazasında yer alıyor ve kullanıcılara sadece Vücut Kitle Endeksi (BMI) hesaplama sunduğunu vaat ediyor. Ancak raporda; arka planda banka ve sosyal medya gibi yüklenen uygulamaların bilgilerini ve gelen SMS'leri çaldığı belirtildi.

Güvenlik şirketi, zararlı yazılımı tespit eder etmez durumu Amazon'a bildirdi. Amazon da uygulamayı mağazasından kaldırdı. Ancak uygulamayı daha önce indiren kullanıcıların bu yazılımı hemen telefonundan silmesi gerekiyor.

TELEFONUNUZU NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Antivirüs kullanın: Güvenilir bir antivirüs yazılımı yükleyin.

İzinlere dikkat edin: Uygulama yüklerken talep edilen izinleri dikkatli bir şekilde inceleyin. Örneğin; bir Vücut Kitle Endeksi hesaplayıcısının SMS ya da ekran kaydı erişimine ihtiyacı yoktur...

Şüpheli davranışlara karşı duyarlı olun: Telefonunuzda ani performans düşüşü, pilin hızla tükenmesi ya da veri kullanımında artış gibi olağan dışı durumlar varsa; bu, arka planda çalışan kötü amaçlı bir yazılımın işareti olabilir.