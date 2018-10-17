Android köklü değişikliklere gidiyor!

Google , Android işletim sistemi nedeniyle Avrupa Birliği'nden (AB) daha fazla para cezası almamak için uygulamalarını kullanacak mobil cihaz üreticilerinden lisans ücreti talep edecek.

Google 'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Hiroshi Lockheimer, yaptığı yazılı açıklamada, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle AB'nin kestiği 4,3 milyar avro para cezasının tekrarlamaması için AB Komisyonuna çözüm önerilerinin sunulduğunu kaydetti.

Google 'ın Android işletim sistemi kullanan akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihaz üreticileriyle yaptığı anlaşmaları güncellediğini belirten Lockheimer, Samsung, Huawei gibi üreticilerin Android'le uyumlu olmayan cihaz üretmelerine imkan tanındığını bildirdi.