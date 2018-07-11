Android kullanıcılarının beklediği özellik YouTube'a geldi

Android'in YouTube uygulaması, sır saklama konusunda artık çok daha iyi. Uygulamaya yeni eklenen gizli mod işlevi, artık tüm Android'liler tarafından kullanılabiliyor.



Chrome'dakine benzer bir gizli mod işlevi, YouTube uygulamasında Mayıs'tan bu yana test ediliyordu. İşlev aynı Chrome'da olduğu gibi izlediğiniz videoların geçmişinize kaydedilmemesini sağlıyor. Gizli moda ulaşmak için profil fotoğrafınıza dokunup "Gizli modu aç" seçeneğine dokunmanız yeterli.

İşlevi açtığınızda okulunuzun, şirketinizin ve servis sağlayıcınızın YouTube etkinliğinizi görebileceğine dair bir bilgi görüntüleniyor. Gizli modda bulunduğunuz sürece uygulamada buna dair birkaç işaret görüyorsunuz. Gözlüklü ve şapkalı tanıdık simge, profil simgesinin yerini alırken alttaki çubuk, gizli modda olduğunuzu belirgin bir biçimde gösteriyor. YouTube menüsü gizli modda da kullanılabiliyor ancak sadece Giriş ve Çok izlenenler seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz. Abonelikler, Gelen kutusu ve Kitaplık gibi bölümlere ulaşmak istediğinizde boş bir ekran çıkıyor ve bu bölümleri görebilmek için gizli modu terk etmeniz gerektiği söyleniyor.