Android P'nin ismi belli oldu

Google tarafından hala Android P sürümünün ismi resmi olarak açıklanmamış olsa da ABD basının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Sonbahar aylarına kadar adı açıklanmayacak olan Android 9.0 sürümünün adı Android Pistachio olacak!

Pistachio ismini Fıstık, Antep fıstığı ya da Şam fıstığı diye dilimize çevirebiliriz.

ANDROİD P İLE NELER DEĞİŞECEK?

Android P için geri sayım başladı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ön izleme sürümünün ardından Google I/O 2018’de Android P 9.0 için ilk beta sürümü yayınlamıştı.



Yeni Android sürümü ile kullanıcıları bir dizi yenilik bekliyor.

Android P'nin en dikkat çeken yanı sahip olduğu yapay zeka. Android P işletim sistemi, sahip olduğu yapay zeka ve makine öğrenme algoritmalarıyla birlikte alışılagelmişin dışında bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Google yapay zeka destekli adaptif batarya teknolojisiyle birlikte, kısa bir öğrenme sürecinin ardından akıllı telefon kullanıcılarının günün geri kalanında kullanmayacağını tahmin ettiği uygulamaların arka plan çalışmalarını kısıtlıyor.

Bu sayede de pil ömründen ortalama yüzde 30 tasarruf sağlanıyor.

Tıpkı Apple gibi fiziksel 'home tuşu'nu tarihe gömecek bir adım atan Google, kullanımı pratikleştirmek adına eklediği sanal buton sayesinde kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak.

Zira bu sayede çeşitli parmak hareketleriyle son kullanılan uygulamalar kısmına ve uygulamalar menüsüne ulaşabilmek mümkün hale geliyor.

Belki de kullanıcıları en memnun edecek olan özellik 'X Uygulaması Pil Tüketiyor'u kaldırması oldu.

Google'ın arka planda gereksiz bir şekilde pil tüketimi yapan uygulamaları ortaya çıkarmak için geliştirdiği 'X Uygulaması Pil Tüketiyor' özelliği başarısız olunca Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümünde bu özelliği tamamen kaldırdı.

ANDROİD P NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Lansmanı yapılan Android P işletim sisteminin Ağustos ayı gibi yüklemeye hazır hale gelmesi bekleniyor.



