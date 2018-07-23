Android ücretli olabilir!

Hatırlarsanız Google, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu tarafından 5 milyar dolarlık rekor bir para cezasına çarptırılmıştı.

Google CEO‘su Pichai ise ceza sonrasında yaptığı açıklamada Android ücretli hale gelebilir ifadelesini kullanarak kullanıcıları korkutmuştı. Daha öncesinde de Google‘ın ön tanımlı arama motoru olarak gelmesi dolayısıyla davalık olan Google, Android'i ücretli hale getirebileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği‘nin gerekçelerine karşı cevap niteliğinde bir açıklama yapan CEO, "Android içerisinde bulunan Google'a ait her uygulamanın silinerek alternatifini kullanılması mümkün ve biz bu konuyla ilgili herhangi bir kısıtlamada bulunmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyu üreticilerin sorumsuzluğu olarak nitelendiren CEO, bu duruma çözüm olarak Android‘in ücretli bir hale getirilme fikrine sıcak baktığını da ekledi.

Ayrıca, durumun çözülememesi halinde üreticilerden Android işletim sistemi kullanan cihaz başına ücretlendirme fikrini hayata geçirmeyi düşündüklerini de ekledi. Bana kalırsa bu biraz üstü kapalı bir tehdit gibi duruyor. Bu konuda Google ileride ne yapar bilemiyoruz ancak bildiğimiz bir şey var ki o da en çok zararı Android tabanlı telefon kullanan kullanıcılarının görecek olması.