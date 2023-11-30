Android'de ve iOS'taki en iyi uygulamalar ve oyunlar açıklandı

2023 yılının bitmesi ile birlikte Google ve Apple tarafından en iyi mobil uygulamalar açıklandı. Google Play Store'da yayınlanan uygulamalar arasında kullanıcılar en iyi olarak ChatGPT'yi seçti. Google ise Imprint uygulamasını seçti. Apple tarafında ise yılın en iyi uygulaması AllTrails seçildi.

Oyun tarafında ise hem Google hem de iOS'ta Honkai Star Rail seçildi. Google'da kullanıcıların seçtiği en iyi oyun ise MONOPOLY GO! oldu.

Google'ın seçtiği uygulamaların listesi ise şöyle:

2023'ün En İyi Android Uygulamaları:

2023'ün En İyi Uygulaması: Imprint:

Imprint: En İyi Çoklu Cihaz Uygulaması: Spotify

Spotify Akıllı Saatler İçin En İyi Uygulama: WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger Tabletler İçin En İyi Uygulama: Kavramlar

Kavramlar Chromebook'lar İçin En İyi Uygulama : FlipaClip: 2D

: FlipaClip: 2D Google TV İçin En İyi Uygulama: Max

Max Arabalar İçin En İyi Uygulama: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Eğlence İçin En İyi Uygulama: Arkadaşlar İçin Bumble

Arkadaşlar İçin Bumble Kişisel Gelişim İçin En İyi Uygulama: Voidpet Bahçesi

Voidpet Bahçesi En İyi Günlük İhtiyaç Uygulaması : Artifact

: Artifact En İyi Gizli Mücevher Uygulaması: Aware: Mindfulness & Wellbeing

Aware: Mindfulness & Wellbeing Yapay Zeka İle En İyi Uygulama: Karakter Yapay Zekası

Karakter Yapay Zekası Aileler İçin En İyi Uygulama: Paw Patrol Akademisi

Paw Patrol Akademisi İyilik İçin En İyi Uygulama: AWorld

2023'ün En İyi Android Oyunları:

En İyi Oyun: Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail En İyi Çoklu Cihaz Oyunu: OUTERPLANE

OUTERPLANE En İyi Çok Oyunculu: Farlight 84

Farlight 84 En İyi Al & Oyna: MONOPOLY GO!

MONOPOLY GO! En İyi Bağımsızlar: Vampire Survivors

Vampire Survivors En İyi Hikaye: Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail En İyi Devam Edenler: Stumble Guys

Stumble Guys İyilik İçin En İyi Oyunlar: Pokémon Sleep

Pokémon Sleep Play Pass'in En İyi Uygulama: Magic Rampage

Magic Rampage Tabletler İçin En İyi Uygulama: Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail Chromebook'lar İçin En İyi Uygulama: Minecraft

Minecraft PC'de Google Play Oyunları İçin En İyi Uygulama: Arknights

Arknights

Apple'ın seçtiği 2023'ün en iyi uygulamaları ise şöyle: Uygulamalar: Yılın iPhone Uygulaması: AllTrails

Yılın iPhone Uygulaması: AllTrails Yılın iPad Uygulaması: Prêt-à-Template'den Prêt-à-Makeup

Yılın Mac Uygulaması: Photomator

Yılın Apple TV Uygulaması: MUBI

Yılın Apple Watch Uygulaması: SmartGym

Oyunlar:

Yılın iPhone Oyunu: Honkai: Star Rail

Yılın iPad Oyunu: Lost in Play

Yılın Mac Oyunu: Lies of P.

Yılın Apple Arcade Oyunu: Hello Kitty Island Adventur