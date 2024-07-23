Andy Murray'den emeklilik kararı

Andy Murray, 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından tenis kariyerini noktalayacağını açıkladı. Murray, "Son turnuvam için Paris'e geldim." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara 5. kez katılmaya hazırlanan Andy Murray, oyunların ardından Tenis kariyerini noktalayacak.



Murray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son turnuvam için Paris'e geldim. Büyük Britanya takımı için yarışmak kariyerimin en unutulmaz anlarıydı ve bunu son kez yapabildiğim için gururluyum." ifadelerine yer verdi.



Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştı. Murray, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ise karışık çiftlerde gümüş madalya elde etti.



37 yaşındaki tenisçi, kariyeri boyunca grand slamlerde Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşayamadı. Wimbledon'ı 2 kez kazanan Murray, 2012'de Amerika Açık'ta şampiyon oldu.