Anestezi ilacı aldığınızda bebeğinizi emzirmekten kaçının!

En tartışmalı konular arasında yer alan hamilelik dönemi ve doğum sonrası estetiği hakkında merak edilenleri anlatan Vanity Estetik Kurucu Ortağı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, hamilelik döneminde dolgu, botoks dahil hiçbir işlemi önermediğini söyleyerek, “Hamilelik sonrasında ise mutlaka ameliyat yaptırılması gerekiyorsa bu süreçte anne, bebeği emzirmeyi bırakmalıdır. Hamilelik çok özel bir dönem, tüm kadınlara estetik kaygı taşımadan bu dönemlerinin tadını çıkarmalarını öneriyorum” dedi.

Günümüzde dudak dolgusu, botoks ya da cerrahi operasyon yaptırmaya karar veren kadınların gebelik döneminde ve hemen doğum sonrasında bu işlemlerin yapılıp yapılamayacağı en büyük kaygılarından biri. Hamilelerde botoks ve dolgu uygulamasıyla ilgili etkilere yönelik herhangi bir araştırma sonucu bulunmadığına dikkat çeken Vanity Estetik Kurucu Ortağı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, kanıtlanmış bir zararın olmadığını fakat yine de böyle özel bir dönemde riske girilmemesi gerektiğini söyledi.

Olumlu ya da olumsuz anlamda herhangi bir araştırma sonucunun bulunmadığını belirten Güray Yeşiladalı, “Bu uygulamaların bebeğe zararı olmayacağı söylense de, hamilelik sürecinde en küçük bir riske bile girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Anne adaylarına ve annelere estetik işlemlerini emzirme dönemi bittikten sonraya ertelemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

“GÜVENLİ TARAFTA KALMAYI TERCİH EDİYORUZ”

“Hamilelik hayatın çok özel bir dönemi onun tadını çıkarmak lazım” diyen Güray Yeşiladalı, botoks ve dolgu dahil hamilelik döneminde hiçbir işlemi önermediğinin altını çizerek, “Kanıtlanmış bir zararı yok ama hamilelere zararı olmadığı da kanıtlanmış değil. Biz güvenli tarafta kalmayı tercih ediyoruz. Dokuz ay çok özel bir dönem ve o özel dönemde başka şeylere konsantre olmak gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde emzirme döneminde de önermiyorum” dedi.

ANESTEZİ İLACI ALDIĞINIZDA EMZİRMEKTEN KAÇININ!

En merak edilen konulardan olan botoksun süte geçip geçmediği hakkında kanıtlanmış bir araştırma olmadığına vurgu yapan Yeşiladalı, bu süreçte herhangi bir işlem yapılmasını doğru bulmadığını açıkladı. Fakat buna rağmen emzirme döneminde ameliyata karar veren kişilerin anestezi aldıkları süre çerçevesince emzirmekten kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Yeşiladalı, “Anestezi ilaçları aldığımız dönem içerisinde sütünüzü bebeğinize vermemelisiniz. Meme protezlerini emzirme döngüsü tamamlandıktan sonra öneriyoruz. Hamilelik döneminde ve emzirme döneminde vücutta değişimler ve memede büyümeler meydana geliyor emzirmenin tamamlanmasıyla birlikte ise sarkma durumu gelişebiliyor. O nedenle gerek meme protezi, gerek karın germe, gerekse de yağ aldırma gibi tüm işlemlerin, bu doğal süreçler tamamlandıktan sonra yaptırmak çok daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.

“DOĞUM SONRASINDA OPERASYONLARININ KOMBİNE ŞEKİLDE YAPILMASI MÜMKÜN”

Yaşamda doğal bir süreç olan hamileliğin vücutta birçok değişikliğe neden olduğunu ifade eden Yeşiladalı, “Karında, memelerde, ciltte, vajinada hatta yüzde dahi görünür değişikliklerden söz etmek mümkün. Standart bir annelik estetiği ameliyatı, memelerin dikleştirilmesine, düz bir karın ve gençleştirilmiş bir vajina elde etmeye yardımcı olur. Anne estetiği de tüm bu işlemleri tek bir çatı altında toplayarak kişinin ayrı ayrı zamanlarda anestezi müdahalesi ve iyileşme süreci olmadan, kesintisiz bir şekilde ve tam bir cerrahi müdahale almasını ve hamilelik öncesindeki görüntüsünü geri kazanmasını sağlıyor. Bizler de Vanity Estetik olarak doğum sonrası işlemleri bu gibi kombine cerrahi işlemler olarak sunuyoruz” dedi. Vajinal estetik talebinin normal doğumla birlikte daha çok görüldüğünü ifade eden Yeşiladalı, “Vajinal estetiklerde doğum sonrası altı aylık dönem ameliyat yapmak için bizim için yeterlidir. Yine hemen hemen yüz germe, karın germe, yağ aldırma gibi tüm anne estetiği işlemlerinde doğum sonrası hormon dengesinin sağlanması için de altı ay beklemeyi tercih ediyoruz. Çünkü vücutta hala ödem olabiliyor yüz ve kollar şişebiliyor, vücut normal düzenine girmeden işlemleri uygulamayı önermiyoruz. Genel önerim bu uygulamaları kombine ameliyatlar dediğimiz toplu bir şekilde yapmak çünkü birden fazla ameliyat, ameliyat süresinin uzun olması ve iyileşme sürecinin tekrarlanması demek. Bu işlemleri tek bir operasyon içinde yapmak kişinin sağlığı ve konforu için tercih ettiğimiz bir seçenek” diye konuştu.

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19/12/2022 09:41