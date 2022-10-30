Anfield'da Liverpool'a şok
Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, 89. dakikada yediği golle Leeds United'a 2-1 mağlup oldu. Jürgen Klopp'un öğrencileri bu sezon ligde 4. yenilgisini aldı.
30/10/2022
Liverpool, Premier Lig'in 14. haftasında Leeds United'ı konuk etti. Kırmızılar, maçın son dakikalarında yediği golle karşılaşmayı 2-1 kaybetti.
Leeds United'a galibiyeti getiren goller 4. dakikada Rodrigo ve 89. dakikada Crysencio Summerville'den gelirken Liverpool'un maçtaki tek golünü 14. dakikada Salah kaydetti.
Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Liverpool 16 puanda kaldı. 8 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Leeds United puanını 12'ye çıkardı.
Jürgen Klopp'un Liverpool'u bu sezon 12 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk, Anfield'ta oynanan Premier Lig maçında ilk kez kaybetti. 70 maçlık seri son buldu.