Ange Postecoglou Premier Lig tarihine geçti

Premier Lig'de ekim ayının ödülleri sahiplerini buldu.



Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve 10 haftalık bir yenilmezlik serisi yakalayan Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou, bir kez daha ayın antrenörü ödülüne layık görüldü. Tottenham'ın serisi Chelsea maçında sona ermişti.



Ange Postecoglou, sezonun ilk iki ayında da bu ödülün sahibi olurken Pep Guardiola, Jurgen Klopp ve Antonio Conte'nin ardından ödülü üst üste üç kez kazanan dördüncü isim oldu.



Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, Premier Lig tarihinde sezonun ilk 3 ayında bu ödülü kazanan ilk antrenör olmayı başardı.

Ayın en iyi futbolcusu Mohamed Salah

Premier Lig'de ekim ayının en iyi futbolcusu ise Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah seçildi.



Salah, ekim ayını 5 golle tamamladı.



Premier Lig'de ekim ayının en iyi golü ödülü Brentford'dan Saman Ghoddos'un 21 Ekim'de Burnley'ye attığı gol seçildi.