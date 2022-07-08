Angel Di Maria Torino'ya geldi

Juventus'un yeni transferi Angel Di Maria, imza için Torino şehrine geldi.

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08/07/2022

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Angel Di Maria Torino'ya geldi

Serie A devi Juventus, Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di Maria'yla imzalıyor.

 Kulübün resmi kanallarından 34 yaşındaki Di Maria'nın Torino'ya geldiği anlar paylaşıldı. Arjantinli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

7 yıl PSG forması giyen Di Maria, sözleşmesinin sona ermesi sonrası Fransız ekibine veda etmişti.﻿

 Arjantinli deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon PSG ile çıktığı 31 maçta 5 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.

08/07/2022 09:07
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TAGS: Juventus, Arjantin, Angel Di Maria,
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