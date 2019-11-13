Angelidis: Pesco’ya katılımlarda Kıbrıs’ın ulusal çıkarlarını güvenceye alınması gereği tezimiz anlayış buldu

B üyesi ülkelerin savunma bakanları toplantısı için Brüksel’de bulunan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, PESCO programına üçüncü ülkelerin veya üçüncü varlıkların katılımı konusunda Rum tezinin AB’deki ortaklarından anlayış bulduğunu söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Angelidis, PESCO programlarıyla ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda yeni tur programların görüşülmesi yanında, gerek PESCO’da, gerek programların değerlendirilmesinde alınan inisiyatiflerde ve Avrupa Savunma Fonu’nda koordinasyon ve tutarlılık olması hedefi üzerinde odaklanılacağını söyledi.

Üçüncü ülkelerin ve üçüncü varlıkların Avrupa programlarına katılımı konusunun görüşülmesine de devam edileceğini anlatan Angelidis, Rum yönetiminin bu noktadaki tutumunun çok net olduğunu belirterek “Bu çerçevede Kıbrıs’ın ulusal çıkarlarını güvenceye almamız gerekir ve bu konuda bir dayanışma saptadık, öte taraftan bu konuda en kısa sürede karar verilmesi gerekiyor” dedi.

13/11/2019 11:54