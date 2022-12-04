Angelina Jolie Brad Pitt'in suçlamalarına sessiz kalmadı

Eski eşi Brad Pitt ve ekibinin Fransız şaraphanesini ele geçirmek için birtakım işler çevirdiğini ve boşanma ve velayet davasından dolayı Pitt'in kendisinden öç almak istediğini belirten Angelina Jolie, Pitt'in kendisi için ortaya attığı iddialara sert eleştirilerde bulundu.

Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.

Pitt ise Jolie’nin kendisine ‘zarar vermek’ için bu satışı ‘bir yabancıya’ gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve Jolie’nin kendisine satış için izin verdiğini ile sürerek Jolie’ye dava açmıştı.

RadarOnline.com adlı sitenin elde ettiği dava belgelerine göre, Jolie’nin Brad’in kendisine yönelik ithamlarını ve yasal adımlarını “Boş, kötü niyetli ve problemli bir düzenin parçası” olarak gördüğü ortaya çıktı.

PITT'IN İDDİALARI BELGELERLE UYUŞMUYOR

Elde edilen belgelerde, “Pitt’in, kendisi ve Jolie arasında gizli, yazılı olmayan ve satışa izin verdiğini gösteren bir anlaşma olduğuna dair sunduğu iddialar, yazılı kayıtlar ve yasal belgelerle uyuşmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

MAILLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Brad Pitt'in özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında, sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia eden Oscarlı oyuncu Angelina Jolie’nin 2021 yılında Pitt’e gönderdiği mail ortaya çıkmıştı.

Bir TikTok kullanıcısı, 47 yaşındaki oyuncunun 2021 Ocak ayında Pitt’e gönderdiği mail’i paylaştı. Ünlü haber sitesi Entertainment Tonight, bu mail’in resmi dava belgesi olduğunu onayladı.

"BURADA YAŞLANACAĞIMIZ DÜŞÜNÜYORDUM"

Jolie’nin yazısında Miraval Şaraphanesi’nin satışıyla ilgili ifadeler yer alıyor. Mail’de “Burası evlendiğimiz, ikiz çocuklarımızı getirdiğimiz yer. Burası bir gün yaşlanacağımı düşündüğüm yerdi. Şimdi bunları ağlamadan yazmakta bile zorlanıyorum. Burada yaşadığımız anıları hep hatırlayacağım” dedi.

Jolie, Pitt’in alkol bağımlılığına göndermede bulunarak “Ama burası aynı zamanda ailemizi ve alkol etrafında dönen işimizi bitiren yer oldu” ifadelerini kullandı.

"BENİ BURADA İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Oyuncunun duygusal bir dilde yazdığı mail’i “Bu mekanın bizi bir arada tutan ve bize huzur veren bir ev olacağını ummuştum. Şimdi beni burada istemediğini ve bu mail’i aldığında çok memnun olacağını biliyorum” diye devam ediyor.

Jolie, kendisinin onayı dışında harcamalar olduğunu belirtirken fikrinin alınmamasından ötürü kalbinin kırıldığını dile getirdi. Oyuncu, ‘alkolik tavırların ailesini derinden yaraladığını’ vurguladı.

İKİ YOL SUNDU

Pitt ile anlaşmaya varmak için iki yol sunan Jolie, hayatının bu zor döneminin geride bırakmak için şaraphanesinin satışının yapabileceğini söyledi. Alternatif çözüm yolu olarak ise kendi hisselerini satmayı önerdi.

DAVA AÇMIŞTI

Öte yandan Jolie’nin kurduğu şirket,Pitt'e geçtiğimiz ay 250 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Page Six’in haberine göre, dava nedeni olarak Pitt ve ekibinin Fransız şaraphanesini ele geçirmek için birtakım işler çevirdiği öne sürüldü. Ayrıca, Pitt’in boşanma ve velayet davasından dolayı Jolie’den öç almak istediği ve Jolie’nin şaraphane yatırımından tek kuruş kazanmamasından emin olmak istediği belirtildi.

Pitt’in eski eşi Jolie’ye ‘sus payı’ verdiği ve evliliklerinin bitmesine sebep olan koşullar konusunda sessiz kalması istediği belirtildi.

Dava belgelerinde, 2008 yılında Miraval Şatosunu satın alan çiftin, şaraphaneyi geliştirmek için milyonlarca dolar harcadığı bilgisi bulunuyor.

Paylaşılan bilgilere göre, çift şaraphanenin hisselerini yarı yarıya bölüşmüştü ancak Jolie’nin finansal kaynaklarının çoğunun şaraphaneye bağlı olduğu belirtildi.

Boşanmanın ardından Pitt ve ortaklarının şaraphaneden elde edilen geliri ‘boş projelerde’ harcadığı öne sürüldü.

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04/12/2022 20:09