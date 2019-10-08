Angelina Jolie kızlarıyla galada poz verdi

Angelina Jolie, Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra galalara çocuklarıyla birlikte katılmaya devam ediyor. Yeni filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü’nün (Maleficent: Mistress Of Evil) İtalya’da yapılan galasına iki kızıyla gitti. İtalya’nın başkenti Roma’daki Auditorium della Conciliazione’de düzenlenen galada 44 yaşındaki oyuncunun yanında kızları Shiloh ile Zahara yer aldı. Atelier Versace imzalı siyah elbisesiyle beğeni toplayan Jolie, kırmızı halıda kızlarıyla birlikte poz verdi. Ünlü oyuncu, filminin Japonya galasına oğlu Maddox ile katılırken, Los Angeles galasında ise Güney Kore’de bulunduğu için katılamayan Maddox hariç beş çocuğuyla birlikte yer aldı. Malefiz: Kötülüğün Gücü, 18 Ekim’de gösterime girecek.

08/10/2019 14:32