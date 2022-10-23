Angelina Jolie soprano Maria Callas’ı canlandıracak

Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu. Jolie, 1950'li yılların ve belki tüm zamanların en çok tanınan ve başından geçen sansasyonel olaylarla ses getiren sopranolarından biri olan Maria Callas'a hayat verecek.

Son zamanlarda çocuklarının velayeti için eski eşi Brad Pitt ile süren dava ile gündemde olan Angelina Jolie, bu defa sinema projesiyle dikkat çekti. 47 yaşındaki Amerikalı oyuncu, dünyaca ünlü Yunan opera sanatçısı Maria Callas’ı canlandırmak üzere kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Maria isimli yeni projenin senaryosunu Peaky Blinders dizisi, Spencer ve Jackie filmlerinin yaratıcısı Steven Knight yazacak.

Oscar adayı yönetmen Pablo Larrain'in opera sanatçısı Maria Callas hakkındaki biyografik filmi, dünyanın en büyük opera sanatçısının 1970'lerin son günlerinde, yeniden yaşanıp yeniden hayal edilen hayatının çalkantılı, güzel ve trajik hikayesini anlatacak.

“Maria’nın hayatına ve mirasına karşı sorumluluğu çok ciddiye alıyorum" diyen Jolie, yeni rolü ile ilgili "Zorluğu karşılamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Pablo Larraín uzun zamandır hayran olduğum bir yönetmen. Onunla çalışmak ve senaryosunu Steven Knight’ın yazdığı Maria’nın hikayesini daha fazla anlatma şansına sahip olmak bir rüya” şeklinde konuştu.

Larrain ise “En derin ve kişisel tutkum olan sinema ve operayı birleştirme şansına sahip olmak uzun zamandır beklenen bir rüyaydı. Bunu son derece cesur ve meraklı bir sanatçı olan Angelina ile yapmak büyüleyici bir fırsat. Gerçek bir hediye” dedi.

Maria Callas, Amerika doğumlu bir Yunan soprano şarkıcısı ve 20. yüzyılın en ünlü opera şarkıcılarından biriydi. Manhattan'da doğdu ve opera eğitimini 13 yaşındayken Yunanistan'da aldı ve daha sonra kariyeri için İtalya'ya taşındı. Yıllar boyunca, kişisel ve profesyonel yaşamında birçok skandalla uğraştı.

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23/10/2022 17:23