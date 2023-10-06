Angelina Jolie velayet davasında yargıcı suçladı

2016 yılında ayrılan Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin hukuk savaşı devam ediyor. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında 6 çocuğu bulunan çiftin velayet davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Jolie, Pitt’le girdiği davaya bakan Yargıç John W. Ouderkirk’i "taraflı" olmakla suçladı.

Yargıcı eleştiren 48 yaşındaki oyuncu, mahkemelere aile içi şiddet eğitimi verilmesi gerektiğini belirtti.

29 Eylül tarihli iki sayfalık mektupta, oyuncu, çocuklarının mahkemede aile içi şiddetle ilgili ifade vermesi talebini reddeden yargıcı Brad Pitt’in tarafını tutmakla suçladı.

Kaliforniya yasalarına göre 14 yaş ve üstü çocuklar mahkemede tanıklık yapabilir.

"GERÇEĞİ ÇARPITIYOR"

New York Post'a konuşan Brad Pitt'in yakınları ise Jolie'nin "gerçeği çarpıttığını" ve kendisine karşı çıkanların itibarını zedelemeye çalıştığını öne sürdü.

Yargıç Ouderkirk, 2021 yılında çiftin 6 çocuklarının ortak velayetine eşit olarak sahip olması gerektiğine karar vermişti.

"UZUN BİR SÜREDİR KENDİMDE DEĞİLİM"

Geçtiğimiz haftalarda Vogue dergisinin kapağı olan Jolie, Pitt ile ayrılığına göndermede bulunacak "Uzun bir süredir kendimde değil gibiyim, ki bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum" demişti.

Son 7 yıldır daha az film yapmaya başladığını belirten Jolie "Birey olarak değişim sürecindeyim" dedi. Jolie, "İyileşmemiz için zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kulllandı.