Angelina Jolie'den Instagram rekoru: Bir saatte 1.7 milyon takipçi geldi

Instagram hesabı açan Angelina Jolie, bir saatte 1.7 milyon takipçi kazandı.

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24/08/2021

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Angelina Jolie'den Instagram rekoru: Bir saatte 1.7 milyon takipçi geldi

Instagram hesabı açan Angelina Jolie, bir saatte 1.7 milyon takipçi kazandı.

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Afganistan'dan bir gencin mektubunu paylaşmak için Instagram hesabı açtı.

Jolie'nin hesabı, bir saatte 1.7 milyon takipçiye ulaşarak rekor kırdı. 20 Ağustos'ta Instagram'a katılan ünlü isim, paylaşımında Afganistan'da Taliban yönetimi altındaki bir genç kızın mektubuna yer vermişti.

24/08/2021 13:34
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TAGS: Angelina Jolie, Instagram, rekor, haberkıbrıs,
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