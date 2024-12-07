Angelina Jolie'nin lisanslı bir pilot olduğu ortaya çıktı!

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren "Maria" filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, filmde opera sanatçısı Maria Callas'a hayat veriyor.

1977 yılında hayatını kaybeden sanatçıyı canlandıran oyuncu, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon adlı talk şova konuk oldu.

49 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, oğlu Maddox'un pilot olmak için eğitim aldığını açıkladı.

Kendisinin lisanslı bir pilot olduğunu ve uçak kullanabildiğini belirten Jolie, oğlunun da kendisi gibi eğitim aldığını ve pilot olmak istediğini belirtti.

Oyuncu "Maddox da pilot olmak için eğitim alıyor. Aslında artık bir pilot. Maddox oldukça yetenekli ve beni her zaman şaşırtıyor. Geçenlerde uçuş eğitimi alıyordu sonra beni aradılar ve ‘Mad tek başına uçabilir’ dediler. Telefonu neredeyse elimden düşürüyordum" ifadelerini kullandı.

"UMARIM FİLMİMİ YAPMAZLAR"

Öte yandan, Oscar ödüllü oyuncu, The Sunday Times'a, gelecekte hayatını konu alan bir filmin çekilmesini isteyip istemediğini açıklamıştı.

"Bu en çılgın soru ödülünü alır" diyen Angelina Jolie, "Kamuoyunda tanınan birini canlandırdığınızda, bir başkasının hayatınızı yorumlamasından veya hayatınızı anladığını düşünmesinden nefret edebilirsiniz, bu yüzden bu filmde oldukça düşünceli olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Jolie, hayatının beyazperdeye aktarılmasıyla ilgili ise "Umarım benim hayatımla ilgili bir film yapılmaz" dedi.

Jolie, daha önce Gia (1998) filminde süper model Gia Carangi'yi ve A Mighty Heart (2007) filminde ünlü Fransız gazeteci Mariane Pearl'ü canlandırmıştı.

"YAŞLANDIKÇA DAHA İYİ İŞLER ÇIKARIYORUM"

Jolie, yaşlanmanın kariyerini nasıl etkilediğine dair açıklamalarda bulundu. Yeni filmi "Maria"da opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandıran 49 yaşındaki oyuncu, şarkıcının aksine gücünün yaşla birlikte azaldığına inanmadığını açıkladı

6 çocuk annesi oyuncu, The Sunday Times'a verdiği yeni röportajda, "Yaşlandıkça daha iyi işler çıkarıyorum" dedi. Jolie sözlerine "Teklif edilen roller açısından değil, canlandırdığınız role yaşam deneyiminiz sayesinde bulunduğunuz katkıdan bahsediyorum" diye devam etti.

YENİ ROLÜ BELLİ OLDU

Jolie, “Stitches” (Coutures) adlı filmde rol alacak. Usta oyuncu, yönetmen Alice Winocour'un ilk İngilizce filminde rol alacak. Çekimlerinin gelecek yılın başında başlaması planlanan filmin yönetmeni Alice Winocour, Paris Hatıraları, Proxima ve Darmadağın gibi yapımlara imza attı.

Winocour aynı zamanda Deniz Gamze Ergüven imzalı Mustang (2015) filminin senaryosunu Ergüven ile kaleme aldı. "Stitches" adlı film, Paris'teki moda dünyasını konu alacak. Paris Moda Haftası sırasında hayatları keşiecek üç kadından biri olan Jolie, bir film yapımcısını canlandıracak.

"MARIA" FİLMİ YOLDA

Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alan film, 11 Aralık'ta dijital platformda yayınlanacak.

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

Jolie, 2009 yılında "The Changeling" filmiyle Oscar'a aday gösterildi ve 2000 yılında "Girl, Interrupted" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.