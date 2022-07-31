Angelo Iervolino Turnuvası'nda şampiyon Adana Demirspor

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31/07/2022

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Angelo Iervolino Turnuvası'nda şampiyon Adana Demirspor

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarına İtalya'da devam eden Adana Demirspor, 1. Angelo Iervolino Turnuvası'nda Serie A ekibi Salernitana ve Serie B takımı Reggina ile karşı karşıya geldi.

Turnuvada maçlar 45 dakika üzerinden oynanırken Adana Demirspor ilk maçta Reggina'ya 1-0 mağlup oldu.

2. maçta ise Salernitana'yı 3-1 mağlup eden Adana Demirspor, Salernitana'nın Regina'yı 1-0 yenmesinin ardından şampiyon oldu.

Adana Demirspor, Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçında Giresunspor'a konuk olacak.

31/07/2022 11:01
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