Angola çeyrek finalde

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Angola, Namibya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.

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28/01/2024

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Angola çeyrek finalde

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun son 16 turunda Angola ile Namibya karşılaştı.

Angola, 38 ve 42. dakikalarda Gelson Dala, 66. dakikada da Mabululu'nun golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçta Angola'da kaleci Neblu 17. dakikada, Namibya'da ise stoper Lubeni Haukongo 40. dakikada kırmızı kart gördü.

28/01/2024 09:03
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TAGS: Angola, çeyrek final
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