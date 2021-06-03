TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, hayvancıların kandırıldığını, 6 maddede değil bir maddede anlaşıldığını ileri sürdü.

Üreten kesimime kesin cevap verilmesi gerektiğini, önlem alınmadığını, et fiyatlarının ucuzlaması için hiçbir şey yapılmadığını, süt ürünlerinin ithalatının durdurulmadığını ileri süren Angolemli, hayvancılara hak ettiklerinin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Angolemli, “Alınan tedbirler tüccarın önünü açar, üretenin önünü keser” dedi.

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03/06/2021 18:29