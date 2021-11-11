Angolemli: Halkın alım gücü düştü

UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nin programı Cumhuriyet Meclis’inde görüşülüyor.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli konuşmasında, ekonomik sıkıntılara değinerek, halkın alım gücünün düştüğünü söyledi.

TL’nin döviz karşısında durumundan dolayı halkın fakirleştiğini dile getiren Angolemli, eskiden de bunların yaşandığını ancak halkı korumak için iki ayda bir eşel mobil sistemi uygulandığından bu durumun olumsuz etkilerinin azaltıldığını belirtti.

Hükümet programında iki devletli çözüme atıfta bulunulduğunu söyleyen Angolemli, “Toplumun yarısından fazlasının federasyon tezini desteklediğini göz ardı edip, bu kararı nasıl aldınız” dedi.

Önceki yıllarda bu konulara ilişkin kararın Meclis’te görüşülerek ve tartışılarak alındığına işaret eden Angolemli, “Peki biz binlerce insan toplanır ve federasyon talep edersek ne olacak? Birbirimize gireceğiz. Bu konular daha önce gizli oturumlarda Meclis’te görüşülür ve ortak bir noktada buluşulurdu. Bu sefer bu yapılmadı. Bu karar bizi bölmekten başka bir işe yaramadı” şeklinde devam etti.

Halkın iradesinin meclis olduğunu ve Kıbrıs konusunda birlikte hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Angolemli, “Bu işlerin altından çıkamazsınız, bu toplumun başına çok şeyler açacaksınız” dedi.

Ayfodi tepesi konusuna da değinen Angolemli, eski eserler bulunan bölgeye taş ocağıyla zarar verildiğini ancak ilgili bakanın açıklama yapmadığını savundu.

Vakıf mallarını kiralayan ve kiralarını ödemeyenlerin kim olduğuna yönelik bilgi talep eden Angolemli, tarımda ekim zamanı olduğunu ancak ülkede yapay gübre bulunmadığını söyledi.

Torbalarla libazmanın ucuz fiyata satıldığını söyleyen Angolemli, yeni gelecek olanların pahalı satılacağını ve birilerine kıyak geçildiğini savundu.

Üreticinin ekim döneminde mazot alamayacak durumda olduğunu dile getiren Angolemli, hükümetin çiftçiyi desteklemediğini ileri sürdü.

Angolemli, “Çiftçi ve hayvancıyı desteklemeliyiz. Onların sayesinde ayakta durabiliyoruz” dedi.

Ülkede tekelleşme yaşandığını ve kimsenin bunun önüne geçmediğini söyleyen Angolemli, “Rekabet Kurulu nerede? Pahalılıkla ilgili bugüne kadar kime ne ceza verdiniz” diye sordu.

Ülkede tarım alanlarına binalar yapıldığını söyleyen Angolemli, özellikle İskele ve Gazimağusa bölgesinde tarım alanlarının büyük şirketler tarafından satın alınarak binalar yapıldığını dile getirerek, tarımın nerede yapılacağını sordu.

Bu habere tepkiniz:



11/11/2021 17:01