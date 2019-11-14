Angolemli: Halkın seyrüsefer paraları ne yapıldı?

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde ilk olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de yolların karanlık olduğunu söyledi. Halkın seyrüsefer paralarının ne yapıldığını sorduğunu söyleyen Angolemli, trafikten toplanan paranın trafiğe harcanması gerektiğini söyledi.

Gazimağusa’da Salamis Ormanları yanında bulunan bir yolda daha önce her sene kaza olduğunu ancak gerekli önlemlerin alınmasıyla bu kazaların önüne geçildiğini söyleyen Angolemli, yollara gerekli önem verilirse kazaların azalacağını dile getirdi.

Karanlık yolların ciddi tehlike arz ettiğini söyleyen Angolemli, trafik konusunda seferberliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ağır yük kamyonlarının yolları mahvettiğini söyleyen Angolemli, araçları tartacak aletler olup olmadığını sordu.

Angolemli, bakanlıkta kaç trafik görevlisi olduğunu sorarak, yabancı ülkelerden gelen şoförlerin trafikte risk yarattığını anlattı. Angolemli, bir süre önce “learning” ehliyetle kaza yapan yabancı uyruklu şoförün işverenine ne ceza verildiğini sordu.

Avrupa’da arabaların artışıyla çemberlerin yetersiz kalmasıyla altgeçit üstgeçit sistemine geçildiğini dile getiren Angolemli, uzun araçların trafikte yarattığı sorunlara da değindi.

Angolemli bu sorunların çözülmesi için halkı yollara düşmeye çağırdı. TDP Milletvekili Angolemli gerekirse trafik için fon oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye ziyareti nedeniyle komitede değişiklik yapılmasını eleştiren Angolemli, trafik konusunda eğitime önem verilmesi gerektiğini de dile getirdi.

14/11/2019 15:30