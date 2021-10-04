Angolemli reddetti, Töre beklemede

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışında olması nedeniyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun cumhurbaşkanına vekalet etmesi sonrasında hükümet nisapta sorun yaşadı ve 26 yeter sayısına ulaşamadı.

Muhalefet ve CTP nisap sağlama sorumluluğunun hükümette olduğunu belirterek, nisabın sağlanmasına destek olmazken, Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP milletvekili Armağan Candan meclisi açamadı.

Meclis’in yarın toplanması bekleniyor

Açılamayan Meclis’in yarın toplanması bekleniyor. Meclis toplantısı gündemde erken seçime ilişkin yasa tasarısının bulunması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Angolemli reddetti

Meclis Başkan Yardımcısının Meclisi açamaması nedeniyle meclis iç tüzüğüne göre ‘en yaşlı’ vekil olan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’ye Meclise başkanlık etmesi teklif edildi ancak Angolemli bu teklifi reddetti.

Töre kabul etti

Angolemli’nin olumsuz yanıt vermesi sonrasında UBP Milletvekili Zorlu Töre’ye de, Genel Kurul’a başkanlık etmesi için teklifte bulunulduğu ve teklifi Kabul ettiği öğrenildi.

Töre’nin ise kendisinden yaşça büyük olan bir kaç kişi olmasından dolayı beklemede olduğu ifade edildi.

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04/10/2021 14:38