Angolemli: Yerel yönetimler denetlenmeli

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, yerel yönetimlerle ilgili konuşmasında, devletin iyi yönetilmesi için Anayasa’daki geçici 10. maddenin kaldırılması gerektiğini kaydetti ve bu konuda tüm partilerin bir araya gelip konuşmasını istedi.

Angolemli, yerel yönetimlerin denetlenmesi ve araştırılması gerektiğine, istihdamlar, ödemeler ve tüm konuların araştırılmasının şart olduğuna işaret etti. Belediyelerin yıllarca su, elektrik, emlak vergisi gibi ödemeleri aldığını ancak üzerine düşen ödemeleri yapmadığını veya alması gereken ödemeleri oy uğruna almadığını, seçim kaygısı ile istihdam yaptığını ifade eden Angolemli, belediyelerde disiplinin şart olduğunu söyledi.

“BELEDİYELERİ BATIRAN BAŞKANLAR CEZA ALMALI”

Hüseyin Angolemli, belediye yönetimlerinin sıkı denetim altına alınmasının önemine işaret etti, belediyeyi batıran başkanların ceza alması gerektiğini belirtti.

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27/05/2021 18:23