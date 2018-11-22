Ani ısı değişimi yüz felci yapıyor

Havaların birden 10-15 derece soğumasıyla kış kendini hissettirmeye başladı. Ani ısı değişimleri grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların yanında çok ciddi başka bir tehlikeye daha davetiye çıkartıyor.

Uzmanlar, yüz felcine neden olan önemli faktörlerden birinin yüzün ciddi rüzgar ya da soğuğa maruz kalması olduğunu söylüyor. En sık görülen şekli ise aniden ortaya çıkan, her yaş grubunda görülebilen, yüzde 90'ının üzerinde kendiliğinden iyileşen ve sebebi bilinmeyen yüz felcidir. Nedeni çoğunlukla tam olarak bilinmese de vakaların sıklığına bakıldığında yüksek oranda soğuğa, rüzgara ya da ani ısı değişimine maruz kalmanın etkili olduğu görülüyor.

Dr. Koray Akay, yüz felcinin nedenlerini ve özellikle bu havalarda yüz felci geçirme durumunda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

YÜZ FELCİ NEDİR?

Yüzümüzün her iki yarısında kasların hareket etmesini sağlayan iki sinir bulunuyor. Bunlar, yüzümüzde alın, göz kapağı, kaş, burun kenarı, dudak kenarı ve boyun kaslarını hareket ettirmeyi sağlayan beş sinire ayrılır. Bu sinirin hasar görmesiyle buradaki kasların yönetiminde problemler oluşur. Kaslarda hareketsizlik oluşmaya başlar. Kaslardaki hareketsizlik hafif derecede olabileceği gibi tümüyle hareketsizlik de görülebilir. Bu duruma 'yüz felci' diyoruz.

YÜZ FELCİNİN BELİRTLERİ NELERDİR?

Hastanın yüzünün bir tarafında asimetrik farklılık; kas hareketlerinde azalma, ağzının bir tarafa çekmesi, tükürüğe hakim olamama, göz yaşarması, ağızda tat değişikliği oluşur. Bunun yanı sıra felç, viral enfeksiyonların nedeniyle olmuşsa hasta kulak ağrısı da çekebilir. Yüzdeki sinir ne kadar zarar görmüşse etki alanı o kadar genişler. Hafif bir kapanma kusurundan; tamamen gözü kapatamamaya, ağzın kenarını hareket ettirememeye ve alın çizgilerinde silinmeye kadar gidebilir. Bu tam felç durumudur.