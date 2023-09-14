Anı maçı Miracle Değirmenlik’in:1-2

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14/09/2023

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Anı maçı Miracle Değirmenlik’in:1-2

Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan’ın annesi merhum Şengül Törehan anısına oynanan karşılaşmayı Miracle Değirmenlik takımı kazandı. Karşıyaka Şengül Törehan stadyumunda Miracle Karşıyaka ile Miracle Değirmenlik takımlarının karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf Miracle Değirmenlik oldu. Ev sahibi takımın golünü Toykan kaydederken, konuk Miracle Değirmenlik takımının gollerini penaltıdan Kasım ve Fırat kaydetti. Maçın sonunda karşılaşmayı yöneten hakemlere ve takımlara plaket ve kupaları takdim edildi.

14/09/2023 22:10
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TAGS: Anı maçı Miracle Değirmenlik’in:1-2
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