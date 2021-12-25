Ani ölüm vakalarına otopsi yapıldı

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25/12/2021

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Ani ölüm vakalarına otopsi yapıldı

Lefkoşa’da ve Girne’de dün evlerinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Hüsnü Oran’a ve Hasan Gencer’in ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, 88 yaşındaki Hüsnü Oran’ın kronik akciğer rahatsızlığı ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

54 yaşındaki Hasan Gencer’in otopsisinde ise ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, Gencer’in ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

 

25/12/2021 14:16
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TAGS: Ani ölüm vakalarına otopsi yapıldı, haberkibris,
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