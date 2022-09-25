Ani ölümler herkesi çok korkutuyor, daha geniş ve tatmin edici bilgi istiyoruz

Ani ölümler, ülke genelinde hemen herkesi endişelendiriyor…

Endişelenmemek elde değil, çünkü yoğun olarak ani ölenler genç denilebilecek yaşta insanlar.

30’lu, 40’lı, 50’li yaşlardaki insanlar, hissettiği hiçbir hastalığı yokken aniden yaşamını yitiriyor.

Mesela ben 54 yaşındayım, sayabildiğim kadarıyla temmuz, ağustos, eylül aylarında benden küçük tam 17 kişi yaşamını yitirdi. Bunlar sayabildiklerim, belki de daha çoktur…

Şimdi bu şekilde benden küçük, aralarında 30’lu, 40’lı yaşlarda insanların da olduğu 17 kişi ölürse endişe etmez miyim, “Neler oluyor yahu?” demez miyim?

Ben mi abartıyorum, ben mi paranoyak oldum, siz endişe etmez misiniz?

Sayabildiğim kadarıyla temmuz, ağustos ve içinde bulunduğumuz eylül ayı içinde 37 ani ölüm var. Bu ölümlerin 20’ye yakını kalp krizi veya kalp yetmezliği… Peki bu kalp krizlerini tetikleyen nedir?

Ülkemizin ciddi sorunu olan kalp ve damar hastalıklarının normal seyri mi bu olanlar?

Kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili gerekli bilinçlendirmeyi yapamıyor oluşumuz mu, rutin sağlık kontrollerini (check up) özendiremememiz mi neden oluyor bu kalp rahatsızlığı ölümlerine?

Covid-19’un etkileri mi kalp rahatsızlıklarına neden oluyor yoksa ekonomik sorunların, geçim sıkıntısının, borçların, çaresizliğin yarattığı stresler, rahatsızlıklar mı öldürüyor insanlarımızı?

Aralarında beyin kanaması ve beyin felcinin de bulunduğu diğer ölümler de mi yukarıda saydıklarımızdan kaynaklanıyor? Nedir erken yaşta insanlarımızı öldüren?

Daha dün 48, 59 ve 44 yaşlarında üç kişi daha yaşamını yitirdi, üçü de ani ölüm, birisi için yine “kalp krizi” denildi…

Yetkililerin, Sağlık Bakanlığının bu ölümler karşısındaki sakinliği, “her şey normal” tavrı da çok rahatsız edici.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, geçen hafta “ani ölümlerle” ilgili haber yapan Yenizdüzen Gazetesi’ne ani ölümlerle ilgili bir “araştırma komisyonu” kurduklarını söylemişti.

Birkaç gün sonra yine Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, “ölüm sayılarında anlamlı bir artış görülmemektedir” denildi.

Bana hiç öyle gelmiyor, birçok kişi benim gibi bakanlığın bu açıklamasından tatmin olmadı. Çok sıradan, baştan savma bir açıklama gibi geldi bana…

Sağlık Bakanlığı yetkili bir makam ama hiç kusura bakmasınlar, ben bu hükümetin hiçbir şeyine güvenemiyorum, son dönem yaşananlara baktığımız zaman sanırım güvenmemekte haksız da değilim.

Böyle durumlarda hükümet yetkilileri, “Halk panik yapmasın” yaklaşımıyla her şeyi tamam göstermeye çalışıyorlar. Bana bu kez de böyle yapmaya çalışıyorlar gibi geldi.

Bakanlığın açıklamasında polise gönderme var, neymiş efendim, polis intiharları da ani ölüm olarak veriyormuş, bu nedenle intiharlar ani ölüm istatistiğini yükseltip, yanıltıcı oluyormuş.

Öyle mi gerçekten? Peki son üç ay içindeki 37 ani ölümden 20’ye yakınının kalp ve damar hastalıklarına bağlı olması küçümsenecek bir rakam mı?

Ocak 2019 -Ağustos 2022 verilerine işaret eden Sağlık Bakanlığı, kalp hastalığı nedeniyle ölümlerde artış tespit edilmediğini açıkladı.

Her “29 Eylül Dünya Kalp Günü” etkinlikleri ve basın toplantısı çerçevesinde, ülkemizde kalp ve damar hastalıklarının çok yakıcı olduğu ve bu nedenle ölümlerin her geçen yıl arttığı açıklanmaktadır.

29 Eylül’e çok az kaldı, muhtemelen yine uyarıcı ve artışın sürdüğü yönünde açıklamalar yapılacak ama bakanlık çok normal bir tablo koyuyor önümüze. Sanki kalp ve damar hastalıklarından korkmamıza neden yokmuş gibi bir hava estiriliyor…

Peki bakanlığın açıklamasını doğru kabul edip, son üç aydır ani ölümler arasında, nedeni açıklanmayan 13 kadar ölümü intihar mı kabul edelim yani?

Eğer öyle kabul edersek, eğer üç ay içinde 15 kişiye yakın kişi intihar etmişse bu da başka bir sorun değil midir? Eğer bu kadar kişi intihar etmişse bu da ciddi bir toplumsal felaket değil midir? Bunun için de kafa patlatmak, artışın sürmemesi için çaba sarf etmek gerekmeyecek mi?

Bakanlık açıklamasında ölümler; “kalple ilgili ölümler”, “Covid-19 ölümleri” ve “Covid-19 dışı ölümler” diye üç sınıfta açıkladı.

Hayır efendim, daha net, daha açık bilgi istiyoruz. “Covid-19 dışı ölümler” başlığını kabul etmiyoruz. Onları da açın, Covid-19 dışı ölümler nelerdir, bunların nedeni nedir, tek tek bilmek istiyoruz.

Mesela, kalp ve damar hastalıklarından ölümler, kanser hastalıklarından ölümler konusunda ciddi istatiksel veriler var mı, hangi bölgede ne kadar ölüm var?

Kalp ve damar hastalıklarında yaş aralığına bakılıyor mu? Kalp ve damar hastalıklarını tetikleyen nedir, beslenme bozuklukları/ obezite mi, stres/ sıkıntı mı, şeker ve tansiyon hastalıklarının tetiklemesi mi?

Hangi bölgede hangi kanser hastalığı daha yaygın? O bölgelerde kansere neden olan nedir biliyor muyuz?

Covid-19 ölümleriyle ilgili ciddi bir çalışmamız var mı, kafa patlattık mı bu konuya? Ani ölümlere aşıların neden olmadığını söylüyorsunuz ama halkı buna inandıracak daha anlaşılır ve daha fazla açıklama yapmanız gerekmiyor mu?

Görüyor musunuz, cevap bulunması gereken birçok soru var? Siz ne derseniz deyin biz bu ani ölümlerden korkuyoruz, 30’lu, 40’lı, 50’li, 60’lı yaşlarda insanların patır patır gitmesi bizi endişelendiriyor…

Sağlık Bakanlığında ani ölümlerle ilgili kurulan “araştırma komisyonunun” daha fazla mesai yapması, bize daha sık, daha geniş bilgiler veresi, istatistikleri daha açık önümüze sermesi gerekiyor, çünkü biz bu ani ölümlerden korkuyor ve bakanlığın bu konuda aldığı tedbirleri görmek istiyoruz.

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25/09/2022 21:07