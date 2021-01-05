Yeni yılın ilk günlerinde Edremit ve Akova’da ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden iki kişiye otopsi yapıldı.

Edremit’te sakin Saburjan Nazhmetdinov’un kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak’ta, kaldığı lojman odasında ölü bulunan Saburjan Nazhmetdinov’un (E-60) otopsisi yapıldı ve ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇINAR’IN KESİN ÖLÜM SEBEBİ TETKİKLERİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Öte yandan Akova’da sakin Embiya Çınar’ın, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, 2 Ocak’ta ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Akova’da sakin Embiya Çınar’ın (E-56) otopsisi yapıldı.

Çınar’ın kesin ölüm sebebi tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma sürüyor.

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05/01/2021 11:18