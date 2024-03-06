Ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 2 kişiye otopsi yapıldı

ads ads ads ads
06/03/2024

ads
Ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 2 kişiye otopsi yapıldı

Lefkoşa ve Esentepe’de ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 2 kişiye otopsi yapıldı.

Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’da evinde hayatını kaybeden Hüseyin Hacışevki’nin (E-61) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. 

Esentepe’de evinde yaşamını yitiren Anthony Filugelli’nin (E-55)  otopsisinde de, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Her iki ani ölüm nedeniyle soruşturma devam ediyor.

06/03/2024 15:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.