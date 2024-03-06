Lefkoşa ve Esentepe’de ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 2 kişiye otopsi yapıldı.

Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’da evinde hayatını kaybeden Hüseyin Hacışevki’nin (E-61) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Esentepe’de evinde yaşamını yitiren Anthony Filugelli’nin (E-55) otopsisinde de, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Her iki ani ölüm nedeniyle soruşturma devam ediyor.