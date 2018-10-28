Ani tuvalet ihtiyacı hastalık belirtisi

Karında gurultu hissi, şişlik, ani tuvalet ihtiyacı günlük yaşamı olumsuz etkiler. Peki, bu sorunlar neyin habercisi? İşte huzursuz barsak sendromu ve huzursuz barsak sendromunun belirtileri.

Huzursuz Barsak Sendromu diğer adıyla İrritabl Barsak Sendromu (İBS) toplumda yaklaşık 7 kişiden birinde görülen, altta yatan organik, yapısal bir barsak hastalığı olmadan meydana gelen, karında rahatsızlık hissi, düzensiz barsak hareketleri, belirgin derecede şişkinlik, zaman zaman ishal ve kabızlık ile kendini gösteren bir hastalıktır.

İrritabl barsak sendromunda sindirim sistemi beklenilen şekilde çalışmaz, diğer bir adıyla tarif edildiği gibi hassaslaşmıştır. Hassas barsaklar yemekle veya bazen yemekten ilişkisiz olarak karında kramplara, şişliklere neden olabilir. Bazen de yemek sonrası acil tuvalet ihtiyacına neden olabilir. Özel Medicana Konya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayşe KEFELİ konuyla ilgili detaylı bilgi verdi.

Bazı psikolojik ve sosyal faktörler İBS semptomlarının ortaya çıkmasını kolaylaştırır veya arttırırken İBS de sosyal yaşamda sıkıntılara neden olur. Bu gibi semptomlar kişinin sosyal hayatını olumsuz etkiler. İşe okula gidememenin ikinci en sık nedeni İBS'dir. Şiddetli karın ağrıları, ishal atakları kişilerin sosyal aktivitelerini yarıda kesmeleri ya da iptal etmelerine neden olabilmektedir.

Karında gurultu hissi, şişlik, ani tuvalet ihtiyacı günlük yaşamı olumsuz etkiler. Hastalık kanama, kanser gibi ciddi hastalıklara neden olmasa da sık sık tekrarlayan şikayetler nedeniyle sosyal yaşamı olumsuz etkiler. İBS’yi tamamen ortadan kaldırıcı bir tedavi yoktur. Ancak tedavi, belirtilerin şiddetini azaltmaya ve tekrarlamasını önlemeye yönelik olarak başarılı olmaktadır.

İBS tedavisinde ilaçların yanı sıra yaşam tarzı değişiklikleri çok önemlidir.Düzenli ve sık sık ama az yemek yenilmeli, özellikle kabızlık baskın olan tip İBS de bol su tüketilmeli, gaz yapan yiyeceklerden, kuru baklagiller ve turunçgillerden, sigaradan uzak durulmalı ve özellikle spor yapılmalıdır.

Özelikle yoğun stresli işlerde çalışan kişilerde daha sık görülen bu hastalık bu kişilerin düzensiz beslenmesi, çok fazla tüketilen çay, kahve ile de ilişkilidir. Bu gibi içecekleri fazla tüketmemeye de özen göstermelidir. Günlük ortalama 20 -25 dakikalık yürüyüşler, hafif koşu ya da yüzme, barsak şikayetlerinizin gerilemesinde çok yardımcı olacaktır. Mümkün olduğunca stresten kaçınılmalı, yemek saatinde daha sakin ortamlar seçilebilir.

Bu yaşam tarzı değişikliklerinin yanında İBS tedavisinde barsak hareketlerini düzenleyici, şikayetlere yönelik ilaçlar da mevcuttur. Belirli bir süre hastaların bu ilaçları düzenli olarak kullanması gerekir. Ancak hastaların bir kısmında yanıt alınamayabilir. Stres kırıcı ilaçlara da ihtiyaç duyulabilir.